В Минобороны рассказали о новой разведывательной системе

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Работы по созданию межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы ведутся в Вооруженных силах РФ, она позволит более чем в два раза сократить время и увеличить точность поражения целей, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Ведутся работы по созданию межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы. Их результатом должно стать сокращение в 2-2,5 раза временных параметров цикла решения огневой задачи — от разведки до поражения цели. При этом в 1,5-2 раза повысится точность поражения, расширятся возможности по наведению высокоточного оружия", — подчеркнул он.