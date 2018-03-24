МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия выбрала разумный и доступный способ развития стратегической авиации, сделав ставку на модернизацию бомбардировщика Ту-160М2, пишет обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумдар.

Эксперт отмечает, что новые самолеты будут оснащены усовершенствованными двигателями, которые позволят увеличить максимальную дальность полета на тысячу километров. Как уточнил замминистра обороны Юрий Борисов, на все стратегические бомбардировщики Ту-160 планируется поставить турбореактивные двигатели НК-32 второй серии.

Кроме того, в Минобороны пообещали полностью обновить все бортовое и радиоэлектронное оборудование Ту-160М2. Также ожидается, что на вооружение поступят новые ракеты большой дальности. Эта часть программы обновления стратегической авиации особенно важна, учитывая, что "Белый лебедь" — это, прежде всего, самолет-носитель крылатых ракет, отмечает автор статьи.

"В отличие от американских бомбардировщиков B-2 "Спирит" или B-21 "Райдер", российские военные самолеты рассчитаны на поражение цели внутри плотно закрытого (средствами ПВО. — Прим. ред.) воздушного пространства ракетами большой дальности. Поэтому Ту-160М2 и получат крылатые ракеты нового поколения", — подчеркивает обозреватель издания.

По мнению эксперта, обновление Ту-160М2 — более экономичная и технически реализуемая программа, нежели разработка сверхзвуковых бомбардировщиков.

"В итоге Россия, скорее всего, сделает и стратегический бомбардировщик ПАК ДА (разработки ведутся с 2009 года — Прим.ред.), однако Ту-160 М2 в среднесрочной перспективе должно быть достаточно", — заключает Маджумдар.

Ту-160 — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о возобновлении производства стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. В 2017 году новый самолет передали на летно-испытательную станцию. В Минобороны заявляют, что модернизация позволит увеличить эффективность бомбардировщика на 60 процентов.