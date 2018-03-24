МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия выбрала разумный и доступный способ развития стратегической авиации, сделав ставку на модернизацию бомбардировщика Ту-160М2, пишет обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумдар.
Кроме того, в Минобороны пообещали полностью обновить все бортовое и радиоэлектронное оборудование Ту-160М2. Также ожидается, что на вооружение поступят новые ракеты большой дальности. Эта часть программы обновления стратегической авиации особенно важна, учитывая, что "Белый лебедь" — это, прежде всего, самолет-носитель крылатых ракет, отмечает автор статьи.
"В отличие от американских бомбардировщиков B-2 "Спирит" или B-21 "Райдер", российские военные самолеты рассчитаны на поражение цели внутри плотно закрытого (средствами ПВО. — Прим. ред.) воздушного пространства ракетами большой дальности. Поэтому Ту-160М2 и получат крылатые ракеты нового поколения", — подчеркивает обозреватель издания.
По мнению эксперта, обновление Ту-160М2 — более экономичная и технически реализуемая программа, нежели разработка сверхзвуковых бомбардировщиков.
"В итоге Россия, скорее всего, сделает и стратегический бомбардировщик ПАК ДА (разработки ведутся с 2009 года — Прим.ред.), однако Ту-160 М2 в среднесрочной перспективе должно быть достаточно", — заключает Маджумдар.
Ту-160 — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о возобновлении производства стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. В 2017 году новый самолет передали на летно-испытательную станцию. В Минобороны заявляют, что модернизация позволит увеличить эффективность бомбардировщика на 60 процентов.