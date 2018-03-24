В Минобороны рассказали о группировках носителей крылатых ракет

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования созданы на всех стратегических направлениях в России, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Для повышения ее эффективности особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия. На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах", — сказал Герасимов на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба.