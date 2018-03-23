Коротченко рассказал, что дало россиянам голосование за названия оружия

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Участие миллионов россиян в интернет-голосовании на сайте Минобороны, в ходе которого они выбрали названия для новейшего оружия, позволило гражданам почувствовать себя сопричастными к вопросам обороны страны, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее сообщалось, что впервые в истории российской армии новейшие образцы уникального отечественного оружия получили свои названия путем народного голосования: новый российский подводный беспилотник по итогам голосования на сайте МО РФ получает название "Посейдон", новый боевой лазерный комплекс — "Пересвет", а новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа "Буревестник". Ход финального голосования был показан вечером в четверг в прямом эфире телеканала "Россия 1".

"Сам факт многомиллионного голосования показывает, что люди адекватно оценивают сегодня складывающуюся политическую ситуацию в мире и понимают, что только армия, вооруженная современным и эффективным оружием, в том числе и стратегического класса, способна защитить Российскую Федерацию", — сказал Коротченко.

По его словам, массовое общенациональное голосование — это поддержка укрепления обороноспособности страны, гордость за вооруженные силы и поддержка создания нового стратегического класса оружия, которое обеспечивает стратегический паритет между Россией и США и не позволит Вашингтону односторонне диктовать свои условия и миру и Москве.

"Идея провести такое голосование была очень удачной. <…> Это показатель сплоченности российской нации и поддержки курса на создание сильной суверенной страны, армии, которая гарантированно обеспечивает ее безопасность", — сказал эксперт.