Новое оружие России
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Архивное фото

Россияне выбрали названия для новейшего отечественного оружия

© Минобороны РФ
04:2723.03.2018
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Новейшие российские вооружения получили свои названия путем голосования впервые в истории отечественной армии. Так, уникальный подводный беспилотник по итогам голосования на сайте Минобороны получил название "Посейдон", новый боевой лазерный комплекс — "Пересвет", а новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа "Буревестник". Ход финального голосования был показан накануне в прямом эфире телеканала "Россия 1".

Солдаты спецназа США. Архивное фото
© Фото : U.S. Army / Sgt. Connor Mendez
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По мнению заместителя министра обороны Юрия Борисова, россияне подобрали удачные названия для новых отечественных военных разработок, поскольку они подчеркивают и сферу применения, и особенности этого вида оружия. Он также заявил, что официальное принятие новых названий, можно сказать, уже состоялось.

Первого марта российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о создании и успешном испытании уникальных образцов оружия, не имеющих аналогов в мире. Глава государства подчеркнул, что новые вооружения практически делают бессмысленной любую систему противоракетной обороны. Путин рассказал о новой российской крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, подводной беспилотной системе и боевом лазерном комплексе, однако президент отметил, что названия для образцов оружия не выбраны и отметил, что их можно предложить на сайте военного ведомства.

Не все озвучено

Борисов отметил, что Россия способна адекватно реагировать на модернизацию Вооруженных сил США, улучшая собственную армию. Он сообщил, что американские военные имеют несколько образцов лазерного оружия, способную поражать легкобронированную технику и живую силу, но у российских ученых, по словам замминистра обороны, в этой сфере имеется преимущество перед американскими коллегами.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Борисов подчеркнул, что Путин огласил не весь перечень вооружений, которые есть в арсенале российской армии.

Замминистра обороны также призвал западные страны сделать правильную оценку выступления Путина, в ходе которого глава государства рассказал о новейших разработках.

"Озвучивание и опубличивание этих новейших систем вооружения не преследовало целью ни бряцание оружием, ни открытие очередной гонки вооружений", констатировал Борисов.

Он заявил, что выступление Путина является своеобразным предупреждением.

"Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле как вооружение просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны какие-то контрвызовы", — сказал он.
При этом Борисов отметил, что Минобороны поддерживает контакт с американским военным ведомством.

Танк Т-14 Армата. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Безусловно, коллеги за рубежом, наверное, серьезно относятся к демонстрации наших последних возможностей. Только они должны сделать правильные выводы… Это не призыв к новой гонке вооружений, это призыв сесть за стол переговоров, договориться", — подчеркнул он.
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"У нас очень маленькая и хрупкая планета, тут надо всем как-то находить общий язык", — добавил Борисов.

Бессилие США

Ранее американские военные признали, что США нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию. Как отметил председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, США нет средств защиты непосредственно от сверхзвукового оружия.

По его словам, единственный способ защиты — силы сдерживания, которые включают в себя триаду и ядерные возможности.

Изображение лазерного комплекса во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Минобороны РФ
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Группа американских сенаторов, в свою очередь, призвали к переговорам с российской стороной после выступления Путина. По их мнению, стратегический диалог с Москвой позволит урегулировать многие проблемы в двусторонних отношениях и поспособствует укреплению общей безопасности.

При этом в Пентагоне выразили уверенность в том, что США готовы отразить любую угрозу.

"Мы не удивлены заявлениями (Путина — прим. ред). Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось", — заявили в американском военном ведомстве.

Госдепартамент, в свою очередь, назвал "безответственным" видеоролики, показанные во время выступления президента. По мнению американских дипломатов, на кадрах была показана "атака на США". Кроме того, в американском дипломатическом ведомстве обвинили Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Концепт истребителя, оснащенного лазерным оружием
© Lockheed Martin
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Разработка уникальных образов оружия, не имеющих аналогов, вызвала озабоченность также у других западных государств. В частности, представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Берлин с беспокойством отнеслись к выступлению Путина. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, в свою очередь, назвал угрозой создание в России новых видов вооружения.

"Мы видим усиливающиеся угрозы нашему жизненному укладу, и такое развитие событий является еще одним напоминанием, что нам нельзя ослаблять защиту", — сказал глава британского военного ведомства.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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