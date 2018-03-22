Новое оружие России
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком

Россияне выбрали названия для трех видов нового вооружения

© Минобороны РФ
20:0922.03.2018
(обновлено: 20:52 22.03.2018)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россияне выбрали названия для трех видов нового вооружения, сообщили в Минобороны.

Стоп-кадр из видео Минобороны РФ о ракетном комплексе стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
Военный эксперт объяснил интерес россиян к выбору названия для оружия

Подводный беспилотник по итогам голосования на сайте ведомства получил название "Посейдон", новый боевой лазерный комплекс — "Пересвет", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой — "Буревестник".

Представитель Минобороны назвал эти названия удачными, так как они подчеркивают как сферу применения, так и особенности каждого вооружения.

Послание к Федеральному собранию

Первого марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", авиационном ракетном комплексе "Кинжал" и другом оружии, название для которого на тот момент еще не выбрали.

Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
В Пентагоне заявили о бессилии США перед гиперзвуковым оружием России‍

Президент также сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

При этом глава государства подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".

Вежливый аргумент
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Вежливый аргумент

Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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pronchenko71
Слышала где-то, что предлагали крылатую ракету назвать Кук.Почему? Кук открыл Америку - он её и закроет. ООчень актуально!
20:42
22.03.2018
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evg-vorobeva
Правительству чтобы не делать - только бы отвлечь народ от вопросов экономики в стране и сползания основного слоя населения из бедности в нищету. Названия ракеткам сочиняем - больше заняться нечем...
20:36
22.03.2018
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Александр
Все это конечно хорошо, но у американцев есть АПЛ "Посейдон"
20:30
22.03.2018
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Антон Антонов
Он мятежный ищет бури, как будто в бури есть покой.
20:29
22.03.2018
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Bio Bot
Брависсимо!
20:26
22.03.2018
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Альберт Розенблюм
Гордо реет Буревестник над туманным Альбионом!
Глупый пингвин - Борис Джонсон - робко прячет патлы рыжие в морщинах обмочившейся Терезы.
20:25
22.03.2018
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Валерий Авдошин
Замечательно!!! Полностью соответствуют своим названиям и наименованиям.
20:24
22.03.2018
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Роман Хозяин
гордо реет БУРЕВЕСТНИК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20:20
22.03.2018
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Michail Fresko
Над седой равниной моря ?
20:11
22.03.2018
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