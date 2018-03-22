МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россияне выбрали названия для трех видов нового вооружения, сообщили в Минобороны.

Подводный беспилотник по итогам голосования на сайте ведомства получил название "Посейдон", новый боевой лазерный комплекс — "Пересвет", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой — "Буревестник".

Представитель Минобороны назвал эти названия удачными, так как они подчеркивают как сферу применения, так и особенности каждого вооружения.

Послание к Федеральному собранию

Первого марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", авиационном ракетном комплексе "Кинжал" и другом оружии, название для которого на тот момент еще не выбрали.

Президент также сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

При этом глава государства подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".