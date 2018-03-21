ВМФ получит атомную подлодку "Казань" в 2019 году

КУБИНКА, 21 мар — РИА Новости. Атомную подводную лодку проекта 885 "Казань" передадут Военно-морскому флоту России в 2019 году, заявил журналистам в среду президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Это (передача подлодки – ред.) произойдет все-таки в 2019 году. Как оказалось, система управления подлодки требует более скрупулезной настройки, к которой наши поставщики не сильно оказались готовы. Мы надеемся, что в ближайшее время все препятствия будут преодолены, и мы выйдем на швартованные испытания, и начнем ходить в море уже в этом году", — сказал он.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). Они имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".