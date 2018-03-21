В Минобороны рассказали подробности о ракетоносце "Белый лебедь"

САМАРА, 21 мар — РИА Новости. Экономичность нового двигателя для модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 будет увеличена примерно на 10%, что позволит самолету летать на 1 тысячу километров дальше, заявил журналистам в среду заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"В новом облике он (двигатель) будет более экономичным, процентов на 10, что даст возможность увеличить дальность полета стратегического бомбардировщика примерно на тысячу километров", — сказал Борисов в ходе посещения ПАО "Кузнецов".
Он отметил, что в 2014 году перед самарским заводом им. Кузнецова была поставлена задача не просто воспроизвести двигатель, который долго не производился, но и улучшить его характеристики.
"Мы проводим очередное заседание межведомственной комиссии с Минпромторгом, которая наблюдает за ходом работ по созданию самолета Ту-160 в новом облике. Работы пока идут в целом по графику. Что касается двигателя, то это — основной агрегат, который будет определять летно-технические характеристики нового самолета", — добавил заместитель главы российского военного ведомства.
Ту-160 — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. 16 ноября 2017 года новый самолет был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. Благодаря модернизации эффективность Ту-160 должна увеличиться на 60%.