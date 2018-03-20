Российскую армию вооружат "Терминатором-2", сообщил источник

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российская армия возьмет на вооружение новейшие боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2", решение об этом принято, заявил РИА Новости информированный источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе.

"Уралвагонзавод", создавший первую версию этой машины "Терминатор-1", предлагал эту БМПТ военному ведомству еще в 2000 году. В 2006 году УВЗ создал БМПТ "Терминатор-2", контракт на поставку которого Минобороны РФ подписало лишь 11 лет спустя в ходе форума "Армия-2017". Первым же покупателем машин типа "Терминатор" в 2011 году стал Казахстан.

"Принципиальное решение о принятии на вооружение "Терминаторов" принято. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов", — сказал собеседник агентства.

Как заявлял ранее замминистра обороны Юрий Борисов, в 2017 году "Терминаторы" успешно прошли опытно-боевую эксплуатацию в ходе операции в Сирии.

В данный момент РИА Новости не располагают официальным комментарием по данному вопросу предприятия-разработчика "Терминаторов" — "Уралвагонзавода" – и самого военного ведомства.

"Терминатор-2" вооружен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, двумя пусковыми установками со сверхзвуковыми противотанковыми ракетами "Атака-Т", двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д и 7,62-миллиметровым пулеметом.

Система управления огнем основного вооружения машины позволяет распознавать малоразмерные цели на больших дальностях днем и ночью и в сложных метеоусловиях. Наличие в БМПТ трех операторов дает ей возможность быстро обнаруживать и одновременно поражать сразу три различные цели в секторе 360 градусов.