В войска ЮВО поступили модернизированные минометы "Сани"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар – РИА Новости. Около 20 единиц модернизированных минометов 2С12А "Сани" поступили на вооружение мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Миномет 2С12А "Сани" перевозится на новой, высоко проходимой машине "Урал" семейства "Мотовоз" с дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебедкой для механизации погрузки", — сказал он.

Модернизированный миномет получил новую опорную плиту с шарниром, которая позволяет быстро переносить огонь без разворота тяжелой опоры. Огонь из миномета можно вести практически любыми подходящими по калибру минами отечественного и зарубежного производства.

Миномет "Сани" предназначен для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, разрушения полевых оборонительных сооружений. Высокую эффективность он показал при борьбе с диверсионными разведывательными группами в горной местности в ходе проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе.