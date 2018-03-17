За названия нового российского оружия проголосовали 4,8 миллиона человек

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны РФ более 4,8 миллиона голосов, выбирая названия для трех новых видов вооружения, активность голосования не снижается, сообщается на сайте МО РФ.

Голосование продолжается, несмотря на то, что изначально планировалось завершить его 16 марта. На выбор на сайте представлено 150 наименований.

"За время голосования интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны России более 4,8 миллионов своих предпочтений, и активность голосования не снижается", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди названий боевого лазерного комплекса сами популярными стали "Горыныч", "Пересвет" и "Блик". Для крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой наибольшее количество голосов получили наименования "Буревестник", "Пальмира", "Император/Монарх" и "Тишина". Самыми популярными названиями для беспилотного подводного аппарата стали "Лещ", "Карась", "Шептун", "Посейдон" и "Аврора".