За названия нового российского оружия проголосовали 4,8 миллиона человек

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны РФ более 4,8 миллиона голосов, выбирая названия для трех новых видов вооружения, активность голосования не снижается, сообщается на сайте МО РФ.
"За время голосования интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны России более 4,8 миллионов своих предпочтений, и активность голосования не снижается", — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди названий боевого лазерного комплекса сами популярными стали "Горыныч", "Пересвет" и "Блик". Для крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой наибольшее количество голосов получили наименования "Буревестник", "Пальмира", "Император/Монарх" и "Тишина". Самыми популярными названиями для беспилотного подводного аппарата стали "Лещ", "Карась", "Шептун", "Посейдон" и "Аврора".