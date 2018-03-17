Источник: модернизированные БМП-1 смогут сбивать воздушные цели

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Первые советские боевые машины пехоты БМП-1, до сих пор стоящие на вооружении российской армии и Росгвардии, оснастят 30-миллиметровой пушкой от бронетранспортёра БТР-82, благодаря чему они получат возможность сбивать воздушные цели, в том числе беспилотники, сообщили РИА Новости несколько источников в российском оборонно-промышленном комплексе.

"В настоящее время для испытаний закуплено около 20 боевых модулей БТР-82 с автоматической пушкой 2А72. Такое оружие является более современным, чем изначально стоявшее на БМП-1 орудие 2А82 "Гром". Функционал у него тоже другой: если "Гром" это противотанковая пушка, то новый модуль может применяться против легкобронированной техники и низколетящих целей – вертолетов и даже беспилотников", — сказал собеседник агентства.

Источник РИА Новости отметил, что решение модернизировать БМП-1 связанно с тем, что эта неприхотливая в эксплуатации техника после улучшения боевых возможностей могла бы эффективно применяться в борьбе с нерегулярными вооруженными формированиями.

"БМП-1 у нас осталось много, но они устарели. При этом поступление таких передовых разработок, как "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" — это все-таки вопрос ещё двух лет. Да и к тому же зачем применять такую суперсовременную технику против боевиков террористических организаций типа ИГИЛ*, когда есть старая и проверенная техника, которую просто нужно доработать", — сказал он.

Другой осведомленный источник в российском ОПК отметил, что первая партия модернизированных БМП-1 поступит на вооружение Сухопутных войск уже летом 2018 года.

"Она (БМП-1) сейчас проходит войсковые испытания, и уже где-то летом машина будет принята на вооружение. Учитывая, что сегодня за рубежом эксплуатируется порядка 7000 таких машин, этот проект модернизации имеет большие перспективы на рынке вооружений", — сказал собеседник агентства.

По данным из открытых источников, за время производства БМП-1 (1966-1988) было построено более 20 тысяч таких машин. В настоящее время на вооружении ВС РФ и Росгвардии находятся около 1 тысячи БМП-1, 7 тысяч бронемашин стоит на хранении Минобороны. Кроме того, почти 7 тысяч БМП-1 эксплуатируется сегодня в более чем в 30 странах мира.

*Террористическая организация, запрещенная в России.