ВДВ получит новый зенитный ракетный комплекс

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Новейший авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Птицелов" появится в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) РФ к 2022 году, сообщил РИА Новости командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Поставки ЗРК ближнего действия "Птицелов" на десантируемой базе в подразделения противовоздушной обороны ВДВ планируются к 2022 году. Им будут оснащены зенитные ракетные батареи зенитных ракетных полков воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий", — сказал он.

По его словам, сейчас идет этап разработки рабочей конструкторской документации, в рамках которого в соответствии с требованиями, представленными в тактико-техническом задании, будет полностью сформирован облик комплекса в целом.

Комплекс смогут использовать не только ВДВ, но и все остальные виды и рода войск.

"Птицелов" планируется создать на базе боевой машины десанта БМД-4М. Это позволит транспортировать ЗРК существующими военно-транспортными самолетами и при соответствующей необходимости десантировать его парашютным способом.