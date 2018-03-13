Минобороны выбрало 50 лучших идей для названия новейших вооружений

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минобороны отобрало 50 лучших идей для названий новейших российских вооружений.

На сайте ведомства стартовал финальный этап по выбору названий для боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой и беспилотного подводного аппарата.

В голосовании по названию для лазера пока лидируют "Луч" и "Зайчик". Самые популярные варианты для беспилотного подводного аппарата — "Посейдон" и "Язь", а для крылатой ракеты — "Нежданчик" и "Зевс".

Специальный сервис для приема предложений с названиями запустили на сайте Минобороны 1 марта. За это время его посетили более 870 тысяч пользователей, треть из них — иностранцы. Всего предложено более 245 тысяч вариантов.

Голосование продлится до 16 марта.

Новейшие российские вооружения представил в послании к Федеральному собранию Владимир Путин. Он рассказал о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", высокоточном авиационном ракетном комплексе "Кинжал", ракетном комплексе стратегического назначения с планирующим крылатым блоком "Авангард", а также о других новых видах стратегического вооружения, пока не получивших названия. Тогда же глава государства предложил провести конкурс по выбору имен для новых систем.