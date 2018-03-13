Новое оружие России
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком

Минобороны выбрало 50 лучших идей для названия новейших вооружений

© Минобороны РФ
15:0013.03.2018
(обновлено: 16:51 13.03.2018)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минобороны отобрало 50 лучших идей для названий новейших российских вооружений.

Изображение лазерного комплекса во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Минобороны РФ
О каком новом супероружии России рассказал Путин‍
На сайте ведомства стартовал финальный этап по выбору названий для боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой и беспилотного подводного аппарата.

В голосовании по названию для лазера пока лидируют "Луч" и "Зайчик". Самые популярные варианты для беспилотного подводного аппарата — "Посейдон" и "Язь", а для крылатой ракеты — "Нежданчик" и "Зевс".

Специальный сервис для приема предложений с названиями запустили на сайте Минобороны 1 марта. За это время его посетили более 870 тысяч пользователей, треть из них — иностранцы. Всего предложено более 245 тысяч вариантов.

Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
"Володя" или "Паритет": как выбирают название новейшему оружию России
Голосование продлится до 16 марта.

Новейшие российские вооружения представил в послании к Федеральному собранию Владимир Путин. Он рассказал о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", высокоточном авиационном ракетном комплексе "Кинжал", ракетном комплексе стратегического назначения с планирующим крылатым блоком "Авангард", а также о других новых видах стратегического вооружения, пока не получивших названия. Тогда же глава государства предложил провести конкурс по выбору имен для новых систем.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дядя Вадя
Я бы подлодку назвал "Свечка", ну та, специальная, для лечения геморроя мозга, ректально, лазер "Кот Баюн" ну тот, про Ивашку из дворца пионеров, для ракеты "Горыныч", может сказки наши начнут читать, глядишь поймут, что лучше не связываться с нами, в смысле войны
16:04
13.03.2018
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Igor.Berdin
Я за Писец 1, Писец 2, Писец 3, Писец 1000...и тд....
16:08
13.03.2018
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