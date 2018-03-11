Рогозин рассказал о модернизации МиГ-31 под "Кинжал"

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что модернизация МиГ-31 велась одновременно с разработкой гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

"В качестве носителя "Кинжала" был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия", — написал Рогозин в Twitter

Ранее Минобороны сообщило об успешном испытании "Кинжала" — экипаж МиГ-31 выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты, которая поразила заданную цель на полигоне.

О комплексе "Кинжал" рассказал в послании к Федеральному Собранию президент Владимир Путин. По его словам, в декабре комплекс заступил на опытно-боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Выступление главы государства сопровождалось кадрами испытаний новой системы. Президент отметил, что гиперзвуковая ракета с обычным или ядерным боезарядом гарантированно способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны и поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров.