МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал", запись выложена на канале ведомства в YouTube.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж МиГ-31 ВКС, вылетевший с аэродрома в Южном военном округе, выполнил успешный пуск гиперзвуковой ракеты, поразившей заданную цель на полигоне. В ведомстве отметили, что по итогам пуска удалось подтвердить технические характеристики "Кинжала".

О новой гиперзвуковой ракете впервые рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он отметил, что новое оружие гарантирует преодоление всех существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны и способно доставлять к цели ядерные и обычные боезаряды.