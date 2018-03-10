Гермошлем для экипировки "Ратник" создадут к 2025 году

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Шлем для экипировки солдата будущего "Ратник", оснащенный комплексами связи, через которые в перспективе будет вестись управление войсками, будет создан к 2025 году, заявил в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник военно-научного комитета Сухопутных войск РФ полковник Андрей Романюта.

"Пока рано говорить о том, что все средства связи собраны в один гермошлем. Я думаю, что это будет где-то 2022-2025 год, это наша перспектива", — сказал он.

Серийные поставки в вооружённые силы РФ экипировки "солдата будущего" второго поколения "Ратник" начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.

В настоящее время идет научно-исследовательская работа по разработке боевой экипировке третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.