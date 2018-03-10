Для экипировки "Ратник" к 2020 году разработают спецбоевую одежду

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Специалисты российских Вооруженных сил к 2020 году создадут специальную боевую одежду для экипировки солдата будущего "Ратник", которая обеспечит комфорт военнослужащих, снаряженных броней и специальной техникой, заявил в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник военно-научного комитета Сухопутных войск РФ полковник Андрей Романюта.

"Есть пожелания улучшить вентиляцию, чтобы был лучше пододёжный микроклимат – мы над этим работаем, и я думаю, что через год-два решение будет выработано и под "Ратник" будет создана специальная боевая одежда", — сказал он.

Серийные поставки в вооружённые силы РФ экипировки "солдата будущего" второго поколения "Ратник" начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.

В настоящее время идет научно-исследовательская работа по разработке боевой экипировки третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.