Специалисты устранили все недочеты проектирования экипировки "Ратник"

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Специалисты Вооруженных сил РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса устранили все недочеты, допущенные при проектировании экипировки "Ратник", заявил в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник военно-научного комитета Сухопутных войск РФ полковник Андрей Романюта.

Ранее в ходе форума "Армия-2017" Романюта заявлял РИА Новости, что военнослужащие РФ выявили недостатки боевой экипировки второго поколения "Ратник" в ходе ее эксплуатации и занимаются их устранением.

"За два года мы комплект довели до финишного результата. Практически все недостатки, которые были в конце 2015 — начале 2016 года выявлены, устранены, доведены до предприятий промышленности", — сказал он.

Серийные поставки в вооруженные силы РФ экипировки "солдата будущего" второго поколения "Ратник" начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в разных климатических условиях в любое время суток.

В настоящее время идет научно-исследовательская работа по разработке боевой экипировки третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.