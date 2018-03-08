Американские танкисты оценили "Армату"

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Американские танкисты оценили российский танк Т-14 "Армата", назвав его "мощной боевой машиной", пишет Business Insider.

Как сообщает издание, военные согласились отвечать на вопросы только при условии полной анонимности. Военные сочли танк безопасным, но чересчур автоматизированным. В частности, их смутила 125-миллиметровая пушка "Арматы", которую, по их словам, проще было бы заряжать вручную.

"Мне кажется, русские обычно делают оружие типа автомата Калашникова: брось его в грязь, он будет работать. А здесь, я думаю, они увлеклись, вышло слишком навороченно", — признался один из собеседников Business Insider.

Танкисты отметили, что за счет автоматизации российским инженерам удалось решить многие проблемы, с которыми сталкивались другие производители танков — например, трудности с загрузкой тяжелых боеприпасов. Однако, по мнению американских военных, боевая техника такого уровня требует больших усилий при устранении технических неполадок.

Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, полностью российская разработка. Он построен на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата", которая позволяет производить танки, тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.