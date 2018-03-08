Новое оружие России
Автоматический станковый гранатомет АГС-30. Архивное фото

АГС-30 не имеет равных в мире по маневренности, сообщил разработчик

© РИА Новости / Илья Питалев
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11:0208.03.2018
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ТУЛА, 8 мар — РИА Новости. Автоматический противопехотный гранатометный комплекс АГС-30 не имеет равных в мире по маневренности на поле боя, он пользуется повышенным спросом за рубежом, заявил РИА Новости начальник отделения филиала Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (входит в АО "НПО "Высокоточные комплексы") Юрий Амелин.

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"Тридцатимиллиметровый автоматический гранатометный комплекс АГС-30 очень востребован в условиях современного боя. Гранатомет со станком весит 16 килограммов. Около 14 килограммов — масса коробки с выстрелами. Его может перемещать по полю боя один боец, постоянно меняя позиции", — сказал Амелин.

По его словам, разработанный в тульском Конструкторском бюро приборостроения (КБП) АГС-30 "не имеет аналогов в мире по маневренности". "Для сравнения, американский 40-миллиметровый гранатомет с похожими боевыми возможностями весит около 50 килограммов", — отметил специалист.

"АГС-30 принят на вооружение российской армии, и нам разрешено продавать его за рубеж. Иностранные заказчики стоят в очереди за этим образцом", — констатировал Амелин.

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Он добавил, что комплекс АГС-30, имеющий дальность поражения целей до двух километров, — "это работа выдающегося оружейника Василия Петровича Грязева в области стрелково-гранатометного вооружения".

"Этим он вплотную начал заниматься с начала 1990-х годов в КБП, когда сделал автоматических пушек столько, что эта ниша была в какой-то степени заполнена и закрыта", — добавил Амелин.

Автоматический гранатометный комплекс АГС-30 предназначен для поражения живой силы, огневых средств и техники противника в открытых окопах, оврагах и на обратных скатах высот с возможностью быстрого переноса огня на внезапно появившуюся цель. Он был разработан для замены более массивного гранатомета АГС-17.

Скорострельность АГС-30 может достигать более 400 выстрелов в минуту, скорость гранаты — свыше 180 метров в секунду. Боевые возможности гранатомета позволяют вести стрельбу из оконных проемов и с неподготовленных позиций, в том числе прямой наводкой. Компактно складывающийся станок и гранатомет в походном положении переносятся на плечевых ремнях.

Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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maks.chuprin.87
Так в американской армии один Рэмбо за всех и отдувается, бегает как ужаленный в зад с 50-ти килограммовым гранатометом в одной руке, и 50-ти килограммовым пулемётом в другой руке, лбом прошибает бетонные стены и зубами перегрызает танковые пушки)))
А если серьёзно - наши оружейники молодцы!!!
11:41
08.03.2018
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