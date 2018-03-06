Боевые роботы "Соратник" и "Нахлебник" прошли испытания морозом

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Концерн "Калашников" испытал боевые возможности новейших роботов "Соратник" и "Нахлебник" при низких температурах. Видеоролик с испытаний опубликован на сайте Kalashnikov.media.

Помимо роботов, на подмосковном полигоне испытывались многослойный комплект военной одежды "Группа 99" и новейшее снаряжение.

На кадрах видно, как боевой робот уничтожает укрытие условного противника, после чего военные в новой боевой экипировке переходят в наступление.

Кроме того, "Калашников" испытал багги "Турист", мотоциклы для спецназа и пистолеты-пулеметы "Витязь".

Первый роботизированный комплекс "Калашникова" — "Соратник" — впервые показали на форуме "Армия-2016". Впоследствии гендиректор компании Алексей Криворучко заявил о создании боевой автоматизированной системы "Нахлебник", на которой отрабатываются конструкторские решения для перспективных роботов.