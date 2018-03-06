Разработчик колесного танка оценил его эффективность в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Колесный танк, который планируется создать на базе перспективной унифицированной бронированной колесной платформы "Бумеранг", сможет быстрее и эффективнее решать задачи антитеррора, чем существующие гусеничные машины, заявил РИА Новости руководитель направления предприятия-разработчика данной машины ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Сергей Суворов.
"Создание колесного танка – один из вариантов использования шасси "Бумеранга" и возможность обеспечения высокой мобильности для различных подразделений. В условиях современных вялотекущих военных конфликтов и антитеррористических операций мобильный колесный танк сможет быстро обеспечить сосредоточение усилий на том или ином направлении, обеспечивая эффективную огневую поддержку контртеррористических подразделений, нежели громоздкие гусеничные машины", — сказал Суворов.
Собеседник агентства добавил, что другим достоинством колесного танка является то, что в ходе боевых действий эта машина причиняет меньший ущерб гражданской инфраструктуре, в первую очередь дорогам.
Говоря о сроках создания танка "Бумеранг", Суворов напомнил, что сегодня ООО "ВПК" ведет предварительные испытания самой платформы, и после окончания госиспытаний и принятия на вооружение российской армии бронетранспортера и БМП на этом шасси специалисты компании сконцентрируются на разработке новых машин семейства, в том числе и танка.
Новейшая БМП К-17 на платформе "Бумеранг", разработанная "Военно-промышленной компанией", была впервые продемонстрирован на параде 9 мая 2015 года. В настоящее время боевая машина проходит комплекс испытаний перед принятием на вооружение.
В свою очередь главнокомандующий Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков сообщал, что "Бумеранг" по своей огневой мощи будет сопоставим с гусеничной боевой машиной пехоты.