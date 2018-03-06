Разработчик колесного танка оценил его эффективность в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Колесный танк, который планируется создать на базе перспективной унифицированной бронированной колесной платформы "Бумеранг", сможет быстрее и эффективнее решать задачи антитеррора, чем существующие гусеничные машины, заявил РИА Новости руководитель направления предприятия-разработчика данной машины ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Сергей Суворов.

Ранее гендиректор ООО "ВПК" Александр Красовицкий заявил в эфире телеканала "Звезда", что компания в ближайшее время планирует разработать танк на перспективной колесной бронированной платформе "Бумеранг".

"Создание колесного танка – один из вариантов использования шасси "Бумеранга" и возможность обеспечения высокой мобильности для различных подразделений. В условиях современных вялотекущих военных конфликтов и антитеррористических операций мобильный колесный танк сможет быстро обеспечить сосредоточение усилий на том или ином направлении, обеспечивая эффективную огневую поддержку контртеррористических подразделений, нежели громоздкие гусеничные машины", — сказал Суворов.

Собеседник агентства добавил, что другим достоинством колесного танка является то, что в ходе боевых действий эта машина причиняет меньший ущерб гражданской инфраструктуре, в первую очередь дорогам.

"Дело в том, что колесный танк передвигается по дорогам общего пользования, не причиняя им вреда, в то время как гусеничная бронетехника напрочь снесет покрытия этих дорог, что уже происходило во множестве военных конфликтов", — пояснили в "ВПК".

Говоря о сроках создания танка "Бумеранг", Суворов напомнил, что сегодня ООО "ВПК" ведет предварительные испытания самой платформы, и после окончания госиспытаний и принятия на вооружение российской армии бронетранспортера и БМП на этом шасси специалисты компании сконцентрируются на разработке новых машин семейства, в том числе и танка.

Новейшая БМП К-17 на платформе "Бумеранг", разработанная "Военно-промышленной компанией", была впервые продемонстрирован на параде 9 мая 2015 года. В настоящее время боевая машина проходит комплекс испытаний перед принятием на вооружение.

Как заявлял летом 2017 года в интервью российским СМИ гендиректор ООО "ВПК" Александр Красовицкий, испытания "Бумеранга" находятся на завершающей стадии. По его словам, в "Бумеранг" заложен прорыв инженерной мысли: машина может управляться дистанционно и в будущем может стать полностью роботизированным комплексом.

В свою очередь главнокомандующий Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков сообщал, что "Бумеранг" по своей огневой мощи будет сопоставим с гусеничной боевой машиной пехоты.