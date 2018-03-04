Военный эксперт назвал проект российского колесного танка уникальным

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Колесный легкий плавающий танк на унифицированной платформе "Бумеранг", разрабатываемый в России, будучи оснащенным боевым модулем самоходной установки "Спрут-СДМ" со 125-миллиметровым орудием, не будет иметь аналогов в мире, заявил РИА Новости в воскресенье российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Как сообщил ранее в эфире телеканала "Звезда" генеральный директор российской Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий, танк на колесной платформе "Бумеранг" будет разработан в ближайшее время. Он отметил, что "это, в принципе, будет такое ноу-хау на этой же платформе".

Ранее Красовицкий заявил РИА Новости, что прямых конкурентов разработанному ВПК новейшему российскому бронетранспортеру "Бумеранг", впервые продемонстрированному на параде на Красной площади 9 мая 2015 года, нет, это "прорыв инженерной мысли".

"Если уже имеющееся боевое отделение со 125-миллиметровой пушкой, которое есть на самоходной противотанковой пушке "Спрут-СДМ", поставить на платформу "Бумеранг", то у России будет плавающий колесный танк, аналогов которому в мире нет. Это можно сделать достаточно быстро", — сказал Мураховский.

Он уточнил, что не слышал об опытно-конструкторской работе (ОКР) по разработке колесного танка, но, "исходя из логических рассуждений", считает наиболее вероятным вариантом установку на унифицированную платформу "Бумеранг" именно этого боевого модуля.

"Возможно, ОКР по российскому колесному танку есть в новой госпрограмме вооружения. Возможно, это продолжение начатой при Сердюкове (бывший министр обороны РФ) темы создания "легких" бригад на колесной технике, где вместо гусеничных основных танков предлагался некий колесный танк", — предположил эксперт.

По его мнению, перспективный колесный танк на базе "Бумеранга" будет именно легким, так как его бронирование невозможно увеличить в силу массогабаритных ограничений этой колесной платформы. "По сути — это легкий плавающий танк нового поколения. Кстати, в мире нет аналогов никаких — машин с вооружением как у основного танка и в то же время плавающих. Это будет уникальное изделие", — добавил Мураховский.

Перспективные боевые машины пехоты (БМП) на платформе "Бумеранг" были представлены в 2017 году во время военного парада на московской Красной площади в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. БМП весит около 20 тонн. Она оснащена дистанционно управляемым универсальным боевым модулем "Бумеранг-БМ" с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42 с селективным боепитанием, 7,62-миллиметовым пулеметом ПКТМ и двумя сдвоенными пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

Боевое отделение разработанной для Воздушно-десантных войск России самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" включает 125-миллиметровое орудие 2А75 на стабилизированной системе с автоматом заряжания, самостоятельно подающим боеприпасы необходимого типа (боекомплект — 40 снарядов различных типов) и спаренный с ним пулемет ПКТ калибра 7,62 миллиметра.