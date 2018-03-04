Военный эксперт назвал проект российского колесного танка уникальным

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Колесный легкий плавающий танк на унифицированной платформе "Бумеранг", разрабатываемый в России, будучи оснащенным боевым модулем самоходной установки "Спрут-СДМ" со 125-миллиметровым орудием, не будет иметь аналогов в мире, заявил РИА Новости в воскресенье российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.
Ранее Красовицкий заявил РИА Новости, что прямых конкурентов разработанному ВПК новейшему российскому бронетранспортеру "Бумеранг", впервые продемонстрированному на параде на Красной площади 9 мая 2015 года, нет, это "прорыв инженерной мысли".
"Если уже имеющееся боевое отделение со 125-миллиметровой пушкой, которое есть на самоходной противотанковой пушке "Спрут-СДМ", поставить на платформу "Бумеранг", то у России будет плавающий колесный танк, аналогов которому в мире нет. Это можно сделать достаточно быстро", — сказал Мураховский.
"Возможно, ОКР по российскому колесному танку есть в новой госпрограмме вооружения. Возможно, это продолжение начатой при Сердюкове (бывший министр обороны РФ) темы создания "легких" бригад на колесной технике, где вместо гусеничных основных танков предлагался некий колесный танк", — предположил эксперт.
По его мнению, перспективный колесный танк на базе "Бумеранга" будет именно легким, так как его бронирование невозможно увеличить в силу массогабаритных ограничений этой колесной платформы. "По сути — это легкий плавающий танк нового поколения. Кстати, в мире нет аналогов никаких — машин с вооружением как у основного танка и в то же время плавающих. Это будет уникальное изделие", — добавил Мураховский.
Боевое отделение разработанной для Воздушно-десантных войск России самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" включает 125-миллиметровое орудие 2А75 на стабилизированной системе с автоматом заряжания, самостоятельно подающим боеприпасы необходимого типа (боекомплект — 40 снарядов различных типов) и спаренный с ним пулемет ПКТ калибра 7,62 миллиметра.