МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" запущен в России в серийное производство. Об этом сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

Западным партнерам Москвы, как отметил источник, пора осознать новую реальность Новейшая разработка, по его словам, способна летать в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что делает ее неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Источник также отметил, что авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уже находится в войсках.

О ракетном комплексе "Авангард" президент России Владимир Путин рассказал в минувший четверг в послании к Федеральному Собранию.

Британский таблоид Metro предложил свой вариант названия для новейшей разработки. "Мы хотели бы предложить свое название для неостановимого "Авангарда" — "Невеста Сатаны", —написало издание.