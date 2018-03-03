МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В России завершились испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов, сообщил военно-дипломатический источник.

Он отметил, что такие технологии сегодня разработаны и реализуются только в России.

По словам источника, в прошлые годы Москва специально отправляла Западу "сигналы" о тщетности их попыток нейтрализовать своими системами ПРО ее стратегический потенциал. Именно поэтому несколько лет назад была организована утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности.

"Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно. С тем, чтобы побудить наших западных партнеров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности", — заявил источник.

Однако, добавил он, вместо того чтобы приступить к переговорам по обеспечению глобальной безопасности, западные страны, уверовав в свою исключительность и якобы технологическое лидерство, предпочли не замечать российские сигналы.

"Теперь именно они оказались в положении догоняющих со всеми соответствующими последствиями, прежде всего для карманов их налогоплательщиков", — сказал источник.

Он подчеркнул, что Россия не выходила из ключевых договоров, обеспечивающих необходимый паритет и взаимное стратегическое сдерживание с 1970-х годов.

"Это был их выбор и очередное проявление стратегической слепоты в отношении России и ее возможностей", — заключил источник, напомнив, что одна из важных мыслей в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию заключалась в том, чтобы не разгонять новую гонку вооружений, а вместе искать пути, чтобы сберечь мир.