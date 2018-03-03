Защиты от российского комплекса "Кинжал" нет, заявил источник

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. От российского авиационного ракетного комплекса "Кинжал", обладающего скоростью в 10 махов, нет защиты, заявил военно-дипломатический источник.

"От российского комплекса "Кинжал", со скоростью 10 махов, нет защиты или противоядия", — сказал он.

Источник отметил, что все позиционные районы ПРО, военно-морские группировки, батальонные группы, теперь, по словам военных — только хорошие цели. Против созданных Россией новейших систем эти американские противоракеты как рогатки против самолета.

По словам источника, вся американская пропаганда о создании для себя и своих союзников по НАТО противоракетного зонтика, на который Вашингтон тянет с натовцев колоссальные ассигнования, — просто дырка от бублика, а сама система ПРО — дырявый зонтик.

Источник сообщил, что западным партнерам РФ пора осознать новую реальность. Российские "Кинжалы" уже находятся в войсках., а гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" запущен в серийное производство.