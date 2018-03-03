МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Утечка сведений о новейшем ракетном комплексе "Сармат" в 2007 году была намеренной и предназначалась для США, рассказал военно-дипломатический источник.
При этом о работах по крылатой ракете с ядерной установкой ничего не сообщалось — в этом случае предпринимались все меры для сохранения тайны, добавил он.
"Но все необходимые испытания по данному оружию были проведены в полном объеме", — отметил источник. По его словам, эти результаты — стопроцентное основание утверждать, что проект "отшлифован и выполнен".
"Западу пора принять другую реальность, а не продолжать талдычить про их систему ПРО и другое оружие вчерашнего дня. Ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет", — заключил источник.
Еще одной новинкой, которую представил президент, стала крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Дальность ее полета также практически не ограничена, а траектория непредсказуема, что делает ее неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО. Названия у этой ракеты пока нет, и Путин предложил выбрать его на конкурсе, который организован на сайте Минобороны. Там же можно предложить названия и для других новейших вооружений.