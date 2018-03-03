Новое оружие России
Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат

Утечку по "Сармату" в 2007 году сделали специально для США, заявил источник

© Минобороны РФ
16:2103.03.2018
(обновлено: 17:49 03.03.2018)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Утечка сведений о новейшем ракетном комплексе "Сармат" в 2007 году была намеренной и предназначалась для США, рассказал военно-дипломатический источник.

Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Минобороны РФ
В ролике о ракете "Сармат" Флориду показали неслучайно, считает эксперт
"Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведет. Более того, еще в 2007 году специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому ракетному комплексу "Сармат", — сказал он.

При этом о работах по крылатой ракете с ядерной установкой ничего не сообщалось — в этом случае предпринимались все меры для сохранения тайны, добавил он.

"Но все необходимые испытания по данному оружию были проведены в полном объеме", — отметил источник. По его словам, эти результаты — стопроцентное основание утверждать, что проект "отшлифован и выполнен".

"Западу пора принять другую реальность, а не продолжать талдычить про их систему ПРО и другое оружие вчерашнего дня. Ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет", — заключил источник.

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Не дразните медведя": читатели западных СМИ — о новом российском оружии
Президент Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, рассказал о новейших образцах вооружения, разработанных в России. Так, стратегический ракетный комплекс "Сармат" должен прийти на смену "Воеводе", созданной еще в советское время. По словам президента, у "Сармата" практически нет ограничений по дальности, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.

Еще одной новинкой, которую представил президент, стала крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Дальность ее полета также практически не ограничена, а траектория непредсказуема, что делает ее неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО. Названия у этой ракеты пока нет, и Путин предложил выбрать его на конкурсе, который организован на сайте Минобороны. Там же можно предложить названия и для других новейших вооружений.

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© Ruptly
Путин показал видео испытаний ракетного комплекса "Сармат"
Комментарии
16 пользователей оставили 21 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Михайлов
Так они тогда и прокомментировали - если РФ и сделает, то не раньше 30-х годов. А тут нежданчик - получите. И не только "Сармат", а и ещё 5 видов за компанию. В прочем пока в штатах на коне политэлита бабушкиного розлива (думаю понятно что за бабушка) - улучшений не будет. Сообщи РФ о изобретении телепортатора они и на это скажут " Не удивлены. Знаем. Защита уже есть".
16:49
03.03.2018
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Cicicipi
Утечки - давно уже привычный инструмент в политике. Особенно янки это любят, слить тему и посмотреть на реакцию.
Так же "случайно" был засвечен секретный подводный аппарат, на заседании с Путиным.
17:02
03.03.2018
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