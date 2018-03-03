Новое оружие России
Наталья Поклонская. Архивное фото

Поклонская предложила название российского боевого лазерного комплекса‍

© РИА Новости / Максим Блинов
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02:4303.03.2018
(обновлено: 02:54 03.03.2018)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила назвать "Крымом" боевой лазерный комплекс, о котором рассказал в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

"Я предлагаю дать название "Крым" боевому лазерному комплексу, а беспилотному подводному аппарату — название "Севастополь" (в память об историческом событии воссоединения русских земель современного периода)", — написала она на своей странице ВКонтакте.

В свою очередь, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил назвать новую крылатую ядерную ракету "Смерч" или "Сокрушение", чтобы сразу показать всю мощь оружия.

"Названия "Смерч" или "Сокрушение" были бы наиболее удачными для такого сверхмощного оружия",- сказал парламентарий.

Соответствующие телеграммы Жириновский направил министру обороны Шойгу и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову в минувшую пятницу, сообщила пресс-служба депутата.

Новейшие виды российского вооружения

Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
"Володя" или "Паритет": как выбирают название новейшему оружию России
Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Народное голосование

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
В Пентагоне прокомментировали слова Путина о новом вооружении
Министерство обороны России запустило народное голосование, по итогам которого выберет названия для трех новейших российских систем вооружений: боевого лазера, подводного беспилотника и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.

Соответствующий раздел открыт для всех желающих на официальном сайте военного ведомства.

На первом этапе будет проводиться отбор предложений с названиями каждой системы, потом будет запущено голосование по самым удачным вариантам.

Посольство России в США пригласило всех американцев принять участие в конкурсе по выбору названий для новейших образцов российского вооружения.

"Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе "назови это оружие" для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия", — говорится в сообщении на англоязычной странице посольства в Twitter.

Российские вооружённые силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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Российские вооруженные силы сегодня и завтра
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