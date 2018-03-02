ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что испытания представленных в послании парламенту вооружений прошли успешно, некоторые нужно доработать, а часть уже доступна войскам и готова к применению.

"Они все прошли удачно испытания. Эти вооружения находятся на разных этапах готовности. Одни еще требуют доработки, другие уже доступны войскам и готовы к применению", — ответил Путин в интервью журналистке NBC Мегин Келли на вопрос, не является ли это вооружение лишь компьютерной графикой, как считают некоторые эксперты."Одни еще требуют доработки, другие уже доступны войскам и готовы к применению", — уточнил президент.

"Они все прошли (испытания) удачно. Просто каждая из этих систем в разной степени готовности. Одна из них уже на боевом дежурстве, в войсках", — подтвердил Путин в ответ на вопрос, точно ли у России уже есть работающие межконтинентальные ракеты с ядерными энергоустановками, которые успешно прошли испытания.

Глава государства также назвал пропагандистской риторику о "новой холодной войне", пояснив, что гонка вооружений началась после того, как США решили выйти из договора по противоракетной обороне.

Президент России Владимир Путин в четверг в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном и гиперзвуковом оружии.

Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Глава государства отметил, что Запад отказался обсуждать с Россией ее опасения относительно нарушения стратегического баланса и не стал прислушиваться к предостережениям Москвы относительно ее готовность нейтрализовать угрозы, связанные с развертыванием американской глобальной системы ПРО. "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", — сказал Путин.