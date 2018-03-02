Новое оружие России
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

Путин заявил об успешных испытаниях нового оружия

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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03:1902.03.2018
(обновлено: 04:03 02.03.2018)
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что испытания представленных в послании парламенту вооружений прошли успешно, некоторые нужно доработать, а часть уже доступна войскам и готова к применению.

Вид на Пентагон и реку Потомак. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
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"Они все прошли удачно испытания. Эти вооружения находятся на разных этапах готовности. Одни еще требуют доработки, другие уже доступны войскам и готовы к применению", — ответил Путин в интервью журналистке NBC Мегин Келли на вопрос, не является ли это вооружение лишь компьютерной графикой, как считают некоторые эксперты."Одни еще требуют доработки, другие уже доступны войскам и готовы к применению", — уточнил президент.

"Они все прошли (испытания) удачно. Просто каждая из этих систем в разной степени готовности. Одна из них уже на боевом дежурстве, в войсках", — подтвердил Путин в ответ на вопрос, точно ли у России уже есть работающие межконтинентальные ракеты с ядерными энергоустановками, которые успешно прошли испытания.

Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
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Глава государства также назвал пропагандистской риторику о "новой холодной войне", пояснив, что гонка вооружений началась после того, как США решили выйти из договора по противоракетной обороне.

Президент России Владимир Путин в четверг в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном и гиперзвуковом оружии.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
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Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Глава государства отметил, что Запад отказался обсуждать с Россией ее опасения относительно нарушения стратегического баланса и не стал прислушиваться к предостережениям Москвы относительно ее готовность нейтрализовать угрозы, связанные с развертыванием американской глобальной системы ПРО. "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", — сказал Путин.

Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Vsegdayarkaya
Смотрела. Заявил. Но итак за него голосую. Много начал хорошего. Пусть доделает) главное, чтобы успел. Последняя шестилетка, к сожалению
03:32
02.03.2018
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100 боевых за Россию-Матушку!amoritz
amoritz, не подмял, а поднял!!!!
04:34
02.03.2018
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