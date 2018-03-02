Новое оружие России
Демонстрация принципа действия океанской многоцелевой системы с беспилотными подводными аппаратами во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Архивное фото

Главком ВМФ рассказал о возможностях подводного беспилотника

© Минобороны РФ
01:2202.03.2018
(обновлено: 01:34 02.03.2018)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Перехватить российский подводный беспилотник с ядерной энергоустановкой, о котором рассказал в ходе послания Федеральному собранию рассказал президент России Владимир Путин, будет практически невозможно, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Пентагон ответил на заявления Путина о новом оружии

Беспилотные подводные аппараты, по словам главкома, будут иметь практически неограниченную дальность плавания, обладать низкой шумностью и высокой маневренностью. Все это позволит им скрытно выходить к объектам поражения.

"Специально создаваемая для этого оружия система наведения даст возможность подводным аппаратам осуществлять автономный выход к цели и поражать ее с высокой точностью", — отметил он.

Наличие данного оружия, подчеркнул Королев, "позволит Военно-морскому флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях, приближенных к территории противника".

Небольшие морские беспилотники, судя по кадрам видеопрезентации, показанным во время послания, в район пуска будет доставлять подводная лодка. После отделения от носителя аппараты уходят на глубину и идут к цели, огибая рельеф дна, что затрудняет их выявление гидроакустическими средствами обнаружения, которыми обладает противник. Оружие, судя по всему, одноразовое: беспилотник подрывается вместе с объектом атаки. Такая система может использоваться как против корабельных групп, так и против объектов береговой инфраструктуры.

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© Ruptly
Новое оружие России: кадры, показанные в послании Путина

Только российские комплектующие

Путин показал видео испытаний ракетного комплекса Сармат
© Ruptly
Новейшие виды российского вооружения не нарушают договоров, считает эксперт
Все элементы подводного беспилотника создаются с использованием только российских комплектующих, сообщил главнокомандующий ВМФ.

"Хочу особо отметить, что все элементы системы создаются с использованием только российских комплектующих", — сказал Королев.

"Ввод в боевой состав Военно-морского флота океанской многоцелевой системы будет осуществлен по завершении полного цикла ее испытаний, которые сегодня ведутся в строгом соответствии с установленными планами", — добавил главком ВМФ.

Королев отметил, что "нет никаких сомнений, что наши конструктора, ученые, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса успешно справятся с задачей".

Новейшие виды российского вооружения

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Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Глава государства подчеркнул, что Запад не хотел по существу обсуждать с Россией ее предупреждения о нарушении стратегического баланса. В то же время Москва заявляла членам НАТО, что предпримет необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с развертыванием американской глобальной системы ПРО. "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", — сказал Путин.

Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Собравшиеся в Манеже стоя овацией приветствовали заявления главы российского государства.

© ИнфографикаПереоснащение вооруженных сил
© Инфографика
Переоснащение вооруженных сил
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