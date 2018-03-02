МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Комплекс "Кинжал" расширит возможности ВКС России по реагированию на агрессию, поможет сдерживать вероятных противников от необдуманных действий, сообщил главнокомандующий воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Наличие комплекса "Кинжал" существенно расширяет возможности Воздушно-космических сил России по реагированию на возможную агрессию в отношении нашей страны и наряду с другими стратегическими системами вооружения будет способствовать сдерживанию вероятных противников от необдуманных действий", — сказал главком.

Высокоточная гиперзвуковая ракета, подчеркнул Суровикин, имеет дальность больше двух тысяч километров и может наносить удары, не заходя в зону ПВО противника.

Ранее в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" уже заявляли о создании сверхскоростной ракеты воздушного базирования. Ее тактико-технические характеристики, по понятным причинам, не разглашаются, однако уже известно, что она войдет в комплекс вооружения новейшего истребителя пятого поколения Су-57. Благодаря крайне высокой скорости эта ракета практически невидима для РЛС самолета противника и неуязвима для его средств бортовой обороны. Кстати, именно перспективные скоростные и дальнобойные ракеты класса "воздух — воздух" эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) в ежегодном докладе The Military Balance 2018 назвали одним из главных козырей российской боевой авиации.

"За считанные минуты"

Эффективность новейшей гиперзвуковой ракеты "Кинжал" многократно подтверждена на государственных испытаниях, всепогодная головка самонаведения позволяет точно поражать цели в любое время суток, сообщил Суровикин. "Эффективность созданного авиационного ракетного комплекса многократно подтверждена в рамках проведения государственных испытаний на полигонах Минобороны России. Все испытательные пуски новейших гиперзвуковых аэробаллистических ракет завершались точным поражением назначенных целей", — сказал главком.

По его словам, "использование на конечном участке гиперзвукового полета всепогодной головки самонаведения обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток".

Высокоскоростной самолет-носитель позволяет доставить ракету комплекса "Кинжал" в район сброса за считанные минуты, подчеркнул Суровкин. "Высокоскоростной самолет-носитель позволяет доставить ракету с уникальными летно-техническими характеристиками в район сброса за считанные минуты", — сказал главком ВКС.

Он отметил, что "маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости".

Новейшие виды российского вооружения

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Глава государства подчеркнул, что Запад не хотел по существу обсуждать с Россией ее предупреждения о нарушении стратегического баланса. В то же время Москва заявляла членам НАТО, что предпримет необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с развертыванием американской глобальной системы ПРО. "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", — сказал Путин.

Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Собравшиеся в Манеже стоя овацией приветствовали заявления главы российского государства.