Путин рассказал о работе над перспективными стратегическими вооружениями

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия в последние годы напряженно работала над перспективными стратегическими вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
По его словам, таким образом Россия, помимо протестов и предупреждений, ответила на вызов США.
"При реализации планов по строительству системы глобальной ПРО, которая продолжается и сейчас, все договоренности … постепенно девальвируются, потому что при сокращении носителей… одновременно и бесконтрольно одной из сторон, а именно США, наращивается количество противоракет, улучшаются их качественные характеристики, создаются новые позиционные районы, что, в конечном итоге, если мы ничего не будет делать, приведет к полному обесценению российского ядерного потенциала", — отметил Путин.
"Несмотря на наши многочисленные протесты и призывы, американская машина заработала, конвейер пошел. Действует уже системы ПРО на Аляске и в Калифорнии. Как результат расширения НАТО на Восток, появились два района ПРО в Восточной Европе, в Румынии он уже создан, в Польше завершается развертывание. Дальность использования противоракет будет расти, планируется развернуть их в Японии и Южной Корее, в состав глобальной системы ПРО США входит и морская группировка, это пять крейсеров и 30 эсминцев, насколько нам известно, развернуто по районам в непосредственной близости к территории России. Ничего здесь не преувеличиваю, работа сегодня идет полным ходом", — заключил президент РФ.
Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>