Путин рассказал о работе над перспективными стратегическими вооружениями

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия в последние годы напряженно работала над перспективными стратегическими вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

"Все эти годы после одностороннего выхода США из договора по ПРО мы напряженно работали над перспективной техникой и вооружением. Это позволило нам сделать стремительный большой шаг в создании новых отраслей стратегического оружия", — сказал Путин.

По его словам, таким образом Россия, помимо протестов и предупреждений, ответила на вызов США.

"При реализации планов по строительству системы глобальной ПРО, которая продолжается и сейчас, все договоренности … постепенно девальвируются, потому что при сокращении носителей… одновременно и бесконтрольно одной из сторон, а именно США, наращивается количество противоракет, улучшаются их качественные характеристики, создаются новые позиционные районы, что, в конечном итоге, если мы ничего не будет делать, приведет к полному обесценению российского ядерного потенциала", — отметил Путин.

"Несмотря на наши многочисленные протесты и призывы, американская машина заработала, конвейер пошел. Действует уже системы ПРО на Аляске и в Калифорнии. Как результат расширения НАТО на Восток, появились два района ПРО в Восточной Европе, в Румынии он уже создан, в Польше завершается развертывание. Дальность использования противоракет будет расти, планируется развернуть их в Японии и Южной Корее, в состав глобальной системы ПРО США входит и морская группировка, это пять крейсеров и 30 эсминцев, насколько нам известно, развернуто по районам в непосредственной близости к территории России. Ничего здесь не преувеличиваю, работа сегодня идет полным ходом", — заключил президент РФ.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>