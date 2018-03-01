Путин рассказал о новой ядерной энергоустановке для подводных систем

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В России разработана ядерная энергоустановка для оснащения подводных автономных систем, заявил президент России Владимир Путин в четверг в послании Федеральному собранию.

Путин сообщил, что в России также разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, надводных кораблей, даже самых скоростных. По словам Путина, такие "беспилотники" могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. "Просто фантастика", — сказал Путин.

Он также заявил, что в декабре 2017 года "полностью завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата".

По его словам, эти аппараты неуязвимы для противника. "Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует", — подчеркнул президент РФ.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>