Россия успешно испытала авиационное гиперзвуковое оружие

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Новая российская авиационная гиперзвуковая система уже успешно прошла испытания и поставлена на вооружение на юге страны, сообщил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

"Важным стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также не имеющего мировых аналогов, испытания успешно завершены, и более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа", — сказал Путин.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>