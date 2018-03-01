Россия начала разработку неуязвимых для ПРО вооружений

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в четверг.

"Мы начали разработку таких новых видов стратегического вооружения, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны", — сказал Путин.

Президент уточнил, что новые разработки являются уникальными достижениями российских ученых, конструкторов и инженеров.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>