"Туламашзавод" освоил выпуск экспортной противотанковой ракеты "Корнет"

ТУЛА, 1 мар — РИА Новости. "Туламашзавод" освоил производство экспортного варианта противотанковой ракеты "Корнет", сообщил журналистам в четверг директор АО "АКА "Туламашзавод" (входит в НПО "Высокоточные комплексы") Евгений Дронов.

"Освоили ракету, которую раньше не делали. Это противотанковая ракета "Корнет". Делаем ее на экспорт", — сказал Дронов.

Он отметил, что завод работает "по субботам и воскресеньям".

"Санкций не чувствуем. От 10 до 12% ежегодно прибавляем в производстве", — добавил директор тульского предприятия.

ПТРК "Корнет-Э" предназначен для поражения танков, бронированных боевых машин с динамической защитой и разрушения фортификационных сооружений. Комплекс также способен поражать низколетящие цели. Максимальная дальность стрельбы — 5,5 километра.