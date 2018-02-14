На Дальнем Востоке за два года построят полсотни Ка-52 "Аллигатор"

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" (входит в холдинг "Вертолеты России") в 2018-2019 годах построит около 50 вертолетов Ка-52 "Аллигатор", сообщил журналистам в Приморье глава холдинга Андрей Богинский.

"На этот год — порядка 25 вертолетов будет произведено, в целом. На следующий год — 22-25", — сказал Богинский.

В прошлом году, для сравнения, было произведено 27 "Аллигаторов".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга, эти вертолеты будут поставлены как Вооруженным силам России, так и на экспорт. В частности, в этом году планируется заключить контракт с Египтом на поставку морских Ка-52.

В начале этого месяца замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что в рамках госпрограммы вооружений 2018-2017 годов планируется закупить 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", в том числе шесть в этом году.

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд министерства обороны РФ с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.