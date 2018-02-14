Серийное производство новой версии вертолета Ми-26 начнется в 2019 году

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Серийное производство модернизированной версии самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т2В, который будет способен работать в любых погодных условиях и любое время суток, начнется в 2019 году на предприятии "Роствертол", сообщил журналистам накануне официальный представитель холдинга "Вертолеты России".

Ранее в пресс-службе компании сообщали, что специалисты холдинга подготовили для Воздушно-космических сил РФ проект модернизации Ми-26, разработанный с учетом опыта военного применения данных машин.

"В настоящее время на основе конструкторской документации, разработанной Московским вертолетным заводом (МВЗ) имени М.Л. Миля, на заводе "Роствертол" ведутся работы по созданию опытного образца нового вертолета Ми-26Т2В для российских ВКС. После изготовления ОП-1 (первый опытный образец – ред), во второй половине 2018 года, вертолет будет передан на МВЗ для проведения комплекса летных испытаний. Запуск в серийное производство планируется на 2019 год", — сказал собеседник агентства.

В "Вертолетах России" напомнили, что основным требованием военного ведомства к новой машине является способность осуществлять полеты в условиях любого региона, в том числе со сложными географическими и неблагоприятными климатическими условиями, в любое время суток, по оборудованным и необорудованным трассам, а также по маршрутам вне трасс и над безориентирной местностью, в условиях огневого и информационного противодействия противника.

Машина оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2, который обеспечивает пилотирование вертолета днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром.

Бортовой комплекс обороны вертолета обеспечивает защиту вертолета от поражения атакующими ракетными комплексами противовоздушной обороны путем обнаружения факта угроз и противодействия атакующим средствам с радио- и оптико-электронным наведением.

Самый грузоподъемный в мире серийный вертолет Ми-26 уникален по своим транспортным возможностям и используется для мобильной переброски десантных подразделений, в том числе крупногабаритной техники. Ми-26 может быть использован для выполнения широкого круга задач, в том числе транспортных, эвакуационных и противопожарных. Вертолет способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения или до 20 тонн груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске.