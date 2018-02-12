Эксперт рассказал о новой российской противоракете

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Испытания модернизированной шахтной противоракеты ПРС-1М на полигоне Сары-Шаган проводятся в рамках программы модернизации существующей системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района А-135 для повышения ее возможностей, заявил РИА Новости российский военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

Ранее официальный печатный орган Минобороны РФ газета Красная звезда " сообщила о том, что на казахстанском полигоне Сары-Шаган испытана модернизированная ракета системы ПРО. Позднее Минобороны опубликовало видео пуска.

"Испытанная модернизированная противоракета ПРС-1М, которая заменит состоящие на вооружении противоракеты 53Т6, у которых истекают установленные сроки эксплуатации, — это фактически новое изделие. При сохранении массо-габаритных характеристик прежней противоракеты (53Т6), ПРС-1М оснащена новым двигателем и принципиально новой бортовой радиоэлектронной аппаратурой, значительно увеличены скорость и высота противоракетного перехвата, а также эффективность уничтожения одиночных и групповых целей", — сказал Коротченко.

Он отметил, что в настоящее время в России также разрабатывается принципиально новая зенитная ракетная система пятого поколения С-500, которая сможет уничтожать цели не только в атмосфере, но и в ближнем космосе. Её преимуществом станет реализация метода прямого кинетического перехвата атакующих межконтичентальных баллистических ракет а также мобильность. С-500 можно будет перебрасывать с одного угрожающего направления на другое, создавать группировку сил и средств ПРО.

"Сегодня Россия последовательно реализует концепцию создания системы воздушно-космической обороны своей территории, что абсолютно актуально в свете новых угроз, включая разработку за рубежом, прежде всего в США, гиперзвуковых и космических ударных вооружений", — добавил Коротченко.