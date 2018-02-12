Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На вооружение готова заступить новая модификация Су-25СМ3, который стал неуязвимым для ракетных ударов ПЗРК, пишет "Российская газета".

Отмечается, что боевая эффективность модификации в сравнении с Су-25 практически утроилась. В России удалось создать комплекс "Витебск", который гарантированно защищает от ракет с тепловыми головками самонаведения типа "Стингер" или "Игла". Этот комплекс уже установлен на всех вертолетах Ка-52, а также на находящихся в Сирии Ми-8, которые уже доказали его эффективность в деле, когда 8 октября 2016 года вертолет остался невредимым после обстрела из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Также у штурмовиков Су-25СМ3 появилась возможность не только обстреливать наземные цели, но и вести воздушный бой. С помощью спутниковой навигации ГЛОНАСС Су-25СМ3 сможет задавать конечную точку полета с точностью до десяти метров и нанесет сокрушительный удар обозначенной цели даже при ограниченной видимости.

Сообщается, что штурмовики смогут применять более современные ракеты, включая управляемые, а также корректируемые авиабомбы. Кроме того, Су-25СМ3 обладает широким диапазоном скоростей: от почти тысячи до ста километров в час "без сваливания в штопор".

3 февраля 2018 года в Идлибе был сбит российский самолет Су-25. Пилот катапультировался, но погиб, сражаясь с террористами.