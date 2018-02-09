"Уралвагонзавод" скоро покажет наработки по беспилотной "Армате"

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 фев – РИА Новости. "Уралвагонзавод" в скором времени покажет общественности наработки по беспилотной версии новейшего танка "Армата", сообщил в пятницу гендиректор корпорации Александр Потапов, не называя сроки.

"Мы не стоим на месте. Безусловно, мы думаем, работаем над этим. Через некоторое время вы увидите результаты наших наработок", — заявил Потапов журналистам в пятницу на своем предприятии, куда с визитом прибыл замминистра обороны Юрий Борисов.

Ранее предполагалось, что беспилотная "Армата" может быть создана уже в 2018 году. Полтора года назад начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко заявлял в интервью РИА Новости, что "работа поставлена на два года".

По его словам, необходимо "создать цифровое устройство, которое будет решать задачи, исходя из объективной обстановки", но основные вопросы, связанные с роботизацией танка, уже решены, "нужно будет сделать буквально еще один шаг".

Что касается обычных, пилотируемых версий танка "Армата", то в Вооруженные силы России до 2020 года должно поступить 100 единиц для опытной эксплуатации, заявлял на форуме "Армия-2017" замминистра обороны Юрий Борисов. По его словам, техника дорогая, поэтому военное ведомство пока не стремится "форсировать события" с серийными закупками.