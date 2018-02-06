Россия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы, заявил разработчик

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы, заявил журналистам во вторник гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"Это где-то 2020-е годы, все это зависит от множества различных обстоятельств и называть точную дату было бы опрометчиво", — сказал он.

Обносов также отметил, что создаваемое сегодня корпорацией высокоточное оружие по своему сдерживающему потенциалу приближается к ядерному.

В начале февраля глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявлял, что единицы новейшего гиперзвукового оружия скоро поступят на вооружение РФ, что позволит обеспечить стратегическое сдерживание не только ядерной частью арсенала.

В конце декабря вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин также сообщал, что президент России Владимир Путин поручил в государственной программе вооружений до 2027 года сделать акцент на дальнобойное сверхзвуковое, гиперзвуковое высокоточное оружие.