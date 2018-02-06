Новое оружие России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1

BI рассказал, как С-400 и "Панцирь" обеспечили России превосходство над США

© РИА Новости / Максим Блинов
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14:3706.02.2018
(обновлено: 16:00 06.02.2018)
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны существенно превосходит аналогичные вооружения, имеющиеся в распоряжении США и их союзников, пишет Business Insider.

Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф на боевых позициях. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В США признали преимущество России по системам ПВО и высокоточному оружию

Преимущество российских систем эксперты объясняют "многослойностью" их действия. Так, зенитный ракетный комплекс С-400 охраняет небо от бомбардировщиков и истребителей противника, а также от баллистических ракет, тогда как самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" обеспечивает защиту от крылатых ракет и низколетящих воздушных целей, в том числе беспилотников. В совокупности этот тандем образует систему, не имеющую западных аналогов.

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"

США при обороне воздушного пространства полагаются на ЗРК "Пэтриот", "Авенджер" и ПЗРК "Стингер". По словам аналитика Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses, cпонсируется ВМС США и Корпусом морской пехоты) Джеффри Эдмондса, система из этих вооружений, в отличие от российской, не обеспечивает надежной защиты отдельно взятого пространства. Это связано с тем, что американская армия делает ставку на "бесконтактную модель боя", в которой ведущую роль играет авиация. Согласно этой тактике, война выигрывается без масштабного вторжения на территорию противника. В качестве примеров Эдмондс приводит операции в Афганистане, Ираке, Ливии и Югославии.

Самоходные ЗРПК наземного базирования Панцирь-С. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эксперт рассказал о преимуществах российского ЗРПК "Панцирь"
"Для России же в любом конфликте с США главной задачей станет защита от массированной атаки с воздуха. Ее многослойная оборона выстроена вокруг этой угрозы", — предполагает эксперт.

С такими оппонентами Пентагон еще не сталкивался, поэтому преимущество в системах ПВО на стороне России, резюмирует Эдмондс.

В новой стратегии национальной обороны и ядерной доктрине США Москва фигурирует среди основных угроз безопасности страны. Кроме того, в феврале президент Дональд Трамп назвал Россию соперником США, а зампред Объединенного комитета начальников штабов Пол Сельва сообщил о разработке Пентагоном "глобального плана" на случай конфликта с Россией или Китаем.

В Москве заявили, что сожалеют о такой риторике Вашингтона, и пообещали принять меры по "обеспечению собственной безопасности". При этом МИД неоднократно подчеркивал, что Россия готова к диалогу с американской стороной.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
© РИА Новости, Инфографика
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Характеристики С-400 "Триумф"

Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
aleksandr.tarasov.tr
Россия сама по себе превосходит америку!
14:45
06.02.2018
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Cicicipi
Господя, а с кем вообще сталкивался пиндостан, со странами что не могли дать в наглую его морду. Именно этого они и очкуют, моря гробов под звёзднополосатым их флагом.
14:51
06.02.2018
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