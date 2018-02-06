В новую программу Минобороны войдет создание сверхскоростного вертолета

АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 6 фев — РИА Новости. Работы по созданию сверхскоростного вертолёта будут вестись в рамках реализации новой государственной программы вооружения (2018-2027 годы), заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
68.2%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.3%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.5%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
Он подчеркнул, что промышленность заявляет о готовности создать такой вертолёт за срок не менее 5-7 лет.