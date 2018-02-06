В новую программу Минобороны войдет создание сверхскоростного вертолета

АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 6 фев — РИА Новости. Работы по созданию сверхскоростного вертолёта будут вестись в рамках реализации новой государственной программы вооружения (2018-2027 годы), заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

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"В планах министерства обороны на текущую ГПВ запланирована работа по созданию скоростного вертолёта. Безусловно, военным всегда хочется, чтобы было быстрее. Скоростные характеристики нас устроили бы в таких пределах: крейсерская скорость от 350 до 400 км/ч. Как говорят конструкторы, у них есть технические решения для реализации этой задачи", — сказал Борисов во вторник журналистам после совещания в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (Приморский край).

Он подчеркнул, что промышленность заявляет о готовности создать такой вертолёт за срок не менее 5-7 лет.