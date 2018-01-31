В России начались испытания нового беспилотного вертолета

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Конструкторском бюро промышленной автоматики начались наземные испытания беспилотного вертолета, заявили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Взлетная масса аппарата достигает пятисот килограммов, его создателем стал холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех"). Уже изготовлено два опытных образца, один из которых и проходит испытания в конструкторском бюро.

Машина, разработанная Кумертауским авиационным производственным предприятием (КумАПП), сможет нести до 150 килограммов полезной нагрузки и развивать скорость 150 километров в час. Продолжительность полета достигает четырех часов. Перевозить вертолет и управлять им будет автономный наземный пункт на базе машины "КамАЗ".

"Разработка КумАПП — одна из первых в своем роде в России, нашим специалистам удалось достичь существенного прогресса, и мы планируем приступить к летным испытаниям этого комплекса во второй половине 2018 года", — отметил гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

Индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков подчеркнул, что у новой разработки есть хорошие перспективы как на военном, так и на гражданском рынке.

По его словам, подобный беспилотник сможет нести на борту мощные системы мониторинга и серьезные вооружения, которые не в состоянии поднять в воздух распространенные сегодня коптеры.