В России начались испытания нового беспилотного вертолета

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Конструкторском бюро промышленной автоматики начались наземные испытания беспилотного вертолета, заявили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Машина, разработанная Кумертауским авиационным производственным предприятием (КумАПП), сможет нести до 150 килограммов полезной нагрузки и развивать скорость 150 километров в час. Продолжительность полета достигает четырех часов. Перевозить вертолет и управлять им будет автономный наземный пункт на базе машины "КамАЗ".
Индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков подчеркнул, что у новой разработки есть хорошие перспективы как на военном, так и на гражданском рынке.
По его словам, подобный беспилотник сможет нести на борту мощные системы мониторинга и серьезные вооружения, которые не в состоянии поднять в воздух распространенные сегодня коптеры.