МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Министерство обороны приняло на вооружение новые образцы стрелкового оружия, пишет официальный печатный орган военного ведомства газета "Красная звезда".

Об этом заявили на координационном научном совете по проблемам развития боевой экипировки, который организовал Военно-научный комитет Сухопутных войск. Мероприятие состоялось 25 января в Московском высшем общевойсковом командном училище.

Речь идет об автоматах Калашникова Ак-12 и Ак-15, а также АЕК-971 и АЕК-973 производства завода имени Дегтярева.

"Изделия ОАО "Завод имени В. Я. Дегтярева" имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения, они рекомендованы для различных спецподразделений. Продукция АО "Концерн "Калашников" по критерию "простота — надежность" больше подходит для общевойсковых частей и подразделений", — пишет издание.

Директор по внешним коммуникациям концерна "Калашников" София Иванова подтвердила РИА Новости, что Минобороны взяло новые автоматы на вооружение.

Ранее в ведомстве заявляли, что выберут автомат для боевой экипировки "Ратник" по результатам испытаний моделей АК-12, АК-15 и АЕК-971.

Комплекс "Ратник" (боевая экипировка второго поколения) объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Ожидается, что к 2020 году этими комплексами обеспечат всех военнослужащих Сухопутных войск.