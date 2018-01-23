Ми-171А2 успешно прошли испытания в условиях экстремально низких температур

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" успешно провел испытания многоцелевых вертолетов Ми-171А2 в условиях экстремально низких температур, сообщает во вторник пресс-служба компании.

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") подтвердил возможность эксплуатации новейших многоцелевых вертолетов Ми-171А2 в сложных климатических условиях при температуре окружающего воздуха до —50 градусов. По итогам проведенных в Якутии испытаний доказана работоспособность основных систем и бортового оборудования", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что два вертолета Ми-171А2 разработки Московского вертолетного завода имени Миля (МВЗ) выполнили восемь наземных гонок (предусматривают работу двигателей без отрыва от земли) и 36 полетов по спецпрограммам.

"Несмотря на то, что температура воздуха опускалась до —60 градусов, все системы и бортовое оборудование вертолетов работали исправно, подтвердив возможность надежной эксплуатации Ми-171А2 в самых суровых природно-климатических условиях", — сказано в сообщении.

По словам генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, которые приводит пресс-служба, подтверждение возможности использования Ми-171А2 при сверхнизких температурах было вполне ожидаемым, так как "вертолеты семейства Ми-8/17 заслужили репутацию неприхотливых и работоспособных машин, которые не боятся тяжелых условий".

"Ми-171А2 – одна из самых ожидаемых машин российского вертолетостроения. На этот год запланирована поставка первых четырех вертолетов, и я рассчитываю, что в ближайшее время портфель заказов на эту машину вырастет. Интерес к вертолету есть и в России, и за рубежом", — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, которого цитирует пресс-служба.

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 – новинка российского вертолётостроения, результат глубокой модернизации вертолетов семейства Ми-8/17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления.

Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/17 является новая несущая система. На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Таким образом, только за счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 килограмм, что положительно сказалось на всем комплексе летно-технических характеристик.