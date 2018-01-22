Новое оружие России
Самоходные ЗРПК наземного базирования Панцирь-С. Архивное фото

Эксперт рассказал о преимуществах российского ЗРПК "Панцирь"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11:0122.01.2018
(обновлено: 11:07 22.01.2018)
022442

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) ближней зоны противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь" является лучшим в мире по соотношению стоимости и эффективности, заявил РИА Новости в понедельник эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО МИД России Владимир Коровин.

Военнослужащие 45-го отдельного инженерно-маскировочного полка развертывают средство маскировки войск в Московской области
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Танки подкачали. Военные инженеры показали надувные макеты боевой техники

Российский ЗРПК "Панцирь-С" — идеальное оружие для отражения массированных атак с применением беспилотников, аналогов которому у США нет, пишет издание National Interest. Этот комплекс, также известный под кодовым обозначением НАТО SA-22 Greyhound, — наследник таких систем ПВО, как "Шилка" и "Тунгуска". "Панцирь", построенный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.

Во время конфликта в Сирии эти комплексы неоднократно поражали различные ракеты и беспилотники — так, в декабре прошлого года они сбили две ракеты, которые выпустили боевики по авиабазе Хмеймим, отмечается в статье. "Панцири" в Сирии не привлекли такого внимания аналитиков и журналистов, как ЗРС С-400, во многом из-за того, что эта система — малого радиуса действия, пишет издание. Она выступает в качестве последней линии обороны в составе ПВО, а также отвечает за противодействие низколетящим самолетам, вертолетам, беспилотникам и ракетам. Эта способность приобретает в современных условиях ключевое значение, отмечает издание.

"Панцирь" лучший сегодня по критерию "стоимость — эффективность". Действительно, выдающаяся разработка отечественного военно-промышленного комплекса. Работы начаты были еще в 1980-е годы тульским Конструкторским бюро приборостроения под руководством великого Аркадия Георгиевича Шипунова, который в тяжелые для российской оборонки годы смог эту работу пробить, развить и завершить. Причем, в том числе, и с участием зарубежных финансовых средств", — сказал Коровин.

Залп тяжелых огнеметных систем ТОС-1 Солцепек. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Немецкие СМИ рассказали об "адском оружии" России

По его словам, когда был подписан контракт на "Панцирь" с Объединенными Арабскими Эмиратами, это позволило довести работу до завершения. "В настоящее время комплекс показывает то, ради чего он создавался. Идеальное оружие — и пушечный канал, и ракетный канал", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что невозможно решить одним комплексом все сегодняшние задачи. "Те же израильтяне создали систему "Железный купол", и они, например, борются за то, чтобы стоимость ракеты, которая выпускается по неуправляемой ракете, летящей на территорию Израиля, была ниже. Это не всегда получается", — добавил Коровин.

По его мнению, наряду с "Панцирем" на оснащении Вооруженных сил России должны быть самые разные средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, в том числе и ракеты меньших размеров.

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"

"К примеру, американские корпорации Lockheed Martin и Northrop Grumman более десяти лет работают над ракетами массой всего несколько килограммов, которые предназначены для перехвата малоразмерных баллистических целей — таких, как мины. "Панцирь" может стрелять по минам, но здесь опять возникает вопрос соотношения стоимости и эффективности", — сказал эксперт.

Уже существуют морской и арктический варианты "Панциря". Это позволит поднять эффективность российских корабельных средств ПВО и сухопутных, находящихся на Севере, добавил Коровин.

Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Дивизион ЗРК С-400 в Севастополе обеспечит защиту Крыма и части Кубани

По данным National Interest, в вооруженных силах США, системы, аналогичной "Панцирям", нет, так как сухопутные войска рассчитывают, что все угрозы с воздуха сумеет устранить американская авиация. Однако атака беспилотников боевиков на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии показывает, что такие системы необходимы, так как нескольким патрульным самолетам в случае отражения массированной атаки дронов придется нелегко. В будущем, скорее всего, и сами эти атаки станут куда масштабнее, считает автор издания.

В ночь на 6 января международные террористы попытались атаковать авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе, запустив 13 ударных беспилотников. Российские военные смогли перехватить контроль над шестью аппаратами, а семь уничтожили комплексы "Панцирь-С".

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена