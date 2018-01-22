Эксперт рассказал о преимуществах российского ЗРПК "Панцирь"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) ближней зоны противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь" является лучшим в мире по соотношению стоимости и эффективности, заявил РИА Новости в понедельник эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО МИД России Владимир Коровин.

Российский ЗРПК "Панцирь-С" — идеальное оружие для отражения массированных атак с применением беспилотников, аналогов которому у США нет, пишет издание National Interest. Этот комплекс, также известный под кодовым обозначением НАТО SA-22 Greyhound, — наследник таких систем ПВО, как "Шилка" и "Тунгуска". "Панцирь", построенный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.

Во время конфликта в Сирии эти комплексы неоднократно поражали различные ракеты и беспилотники — так, в декабре прошлого года они сбили две ракеты, которые выпустили боевики по авиабазе Хмеймим, отмечается в статье. "Панцири" в Сирии не привлекли такого внимания аналитиков и журналистов, как ЗРС С-400, во многом из-за того, что эта система — малого радиуса действия, пишет издание. Она выступает в качестве последней линии обороны в составе ПВО, а также отвечает за противодействие низколетящим самолетам, вертолетам, беспилотникам и ракетам. Эта способность приобретает в современных условиях ключевое значение, отмечает издание.

"Панцирь" лучший сегодня по критерию "стоимость — эффективность". Действительно, выдающаяся разработка отечественного военно-промышленного комплекса. Работы начаты были еще в 1980-е годы тульским Конструкторским бюро приборостроения под руководством великого Аркадия Георгиевича Шипунова, который в тяжелые для российской оборонки годы смог эту работу пробить, развить и завершить. Причем, в том числе, и с участием зарубежных финансовых средств", — сказал Коровин.

По его словам, когда был подписан контракт на "Панцирь" с Объединенными Арабскими Эмиратами, это позволило довести работу до завершения. "В настоящее время комплекс показывает то, ради чего он создавался. Идеальное оружие — и пушечный канал, и ракетный канал", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что невозможно решить одним комплексом все сегодняшние задачи. "Те же израильтяне создали систему "Железный купол", и они, например, борются за то, чтобы стоимость ракеты, которая выпускается по неуправляемой ракете, летящей на территорию Израиля, была ниже. Это не всегда получается", — добавил Коровин.

По его мнению, наряду с "Панцирем" на оснащении Вооруженных сил России должны быть самые разные средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, в том числе и ракеты меньших размеров.

"К примеру, американские корпорации Lockheed Martin и Northrop Grumman более десяти лет работают над ракетами массой всего несколько килограммов, которые предназначены для перехвата малоразмерных баллистических целей — таких, как мины. "Панцирь" может стрелять по минам, но здесь опять возникает вопрос соотношения стоимости и эффективности", — сказал эксперт.

Уже существуют морской и арктический варианты "Панциря". Это позволит поднять эффективность российских корабельных средств ПВО и сухопутных, находящихся на Севере, добавил Коровин.

По данным National Interest, в вооруженных силах США, системы, аналогичной "Панцирям", нет, так как сухопутные войска рассчитывают, что все угрозы с воздуха сумеет устранить американская авиация. Однако атака беспилотников боевиков на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии показывает, что такие системы необходимы, так как нескольким патрульным самолетам в случае отражения массированной атаки дронов придется нелегко. В будущем, скорее всего, и сами эти атаки станут куда масштабнее, считает автор издания.

В ночь на 6 января международные террористы попытались атаковать авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе, запустив 13 ударных беспилотников. Российские военные смогли перехватить контроль над шестью аппаратами, а семь уничтожили комплексы "Панцирь-С".