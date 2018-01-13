На стапелях в Татарстане заложили патрульный корабль "Николай Сипягин"

КАЗАНЬ, 13 янв — РИА Новости. Шестой в серии патрульный корабль проекта 22160 – "Николай Сипягин" заложили в субботу судостроители Зеленодольского завода имени А.М. Горького (входит в холдинговую компанию "Ак Барс") при участии зампреда правительства РФ Дмитрия Рогозина, замминистра обороны РФ Юрия Борисова и президента Татарстана Рустама Минниханова, передаёт корреспондент РИА Новости.
Корабль спроектирован АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург). Головной корабль проекта, получивший наименование "Василий Быков", а также второй в серии корабль, названный в честь контр-адмирала Дмитрия Рогачева, были заложены на заводских стапелях в 2014 году. Следующие три корабля, получившие имена Героев Советского Союза капитана 1-го ранга Павла Державина, контр-адмирала Сергея Котова и капитана 1-го ранга Виктора Великого, были заложены в 2016 году.
"Стало доброй традицией здесь, в Зеленодольске присутствовать при рождении нового боевого корабля, и делаем мы это в последнее время все регулярнее и регулярнее… Время непростое, и страна ждёт сегодня от российских корабелов, корабелов Татарстана особых усилий, особого рвения с тем, чтобы страна чувствовала себя ещё более надежно, чтобы наш военно-морской флот пополнялся новыми боевыми кораблями", — сказал зампред правительства РФ, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Рогозин на церемонии закладки.
Закладываемый корабль, по словам Рогозина, способен выполнять самые серьезные задачи и с точки зрения борьбы с террористической угрозой, и поддержки флота в целом. Это уникальный, очень высокоманевренный и очень "зубастый" корабль, отметил он.
Современные патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны, пресечения контрабандной и террористической деятельности на море, охраны морских коммуникаций, после дооборудования – для борьбы с морскими береговыми и воздушными целями противника, поиска и уничтожения подводных лодок, постановки минных заграждений. Корабли проекта могут выполнять поисково-спасательные функции, задачи эскортной и антипиратской деятельности, экологического мониторинга окружающей среды.
Корабль проекта 22160 способен развивать скорость до 30 узлов, имеет водоизмещение более 1700 тонн, спроектирован с учетом обеспечения комфортных условий размещения экипажа (до 80 человек). Дальность плавания корабля составляет 6000 морских миль, автономность плавания – 60 суток. В качестве штатного вооружения корабли имеют 57-миллиметровую артиллерийскую установку, зенитно-ракетный комплекс и пулеметы. На корабле предусмотрена возможность базирования 12-тонного вертолета. Кроме того корабль оснащен радиотехническим и гидроакустическим вооружением, а также средствами радиоэлектронного противодействия. Шестой корабль получил наименование в честь советского морского офицера, капитана 3-го ранга, командира 4-го дивизиона сторожевых катеров охраны водного района Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, Героя Советского Союза Николая Ивановича Сипягина.
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